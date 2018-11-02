Derbide maç başlamadan kavga!

Süper Ligin 11. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Zorlu mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Özgür Yankaya.

Karşılaşma öncesinde iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Galatasaraylı Donk, ısınma esnasında tribünlere giderken Fenerbahçeli futbolcuların arasından geçince Ayew bu duruma sinirlendi ve rakibini iterek üzerine yürüdü. Ayew'i takım arkadaşları sakinleştirdi.