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Derbide golleri yabancılar atıyor

- Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında son dönemdeki maçlarda gollerin büyük bölümünü yabancı futbolcular kaydetti- Rekabetteki son 33 maçta filelere giden toplam 91 golden 69'unda yabancıların imzası bulunuyor

24 Şubat 2019 Pazar 11:08
Derbide golleri yabancılar atıyor


İSTANBUL (AA) - HÜSEYİN EROĞUL - Spor Toto Süper Lig'de yarın karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında son dönemde oynanan derbilerdeki gollerin büyük bölümü yabancı oyunculardan geldi.

Rekabette, Beşiktaş sahaya çıkmadığı için hükmen 3-0 Fenerbahçe lehine tescil edilen kupa randevusunun değerlendirmeye alınmadığı son 33 maçta, filelere giden toplam 91 golden 69'unda yabancıların imzası bulunuyor.

İki takım arasındaki 26'sı Süper Lig, 5'i Türkiye Kupası, 2'si de TFF Süper Kupa olmak üzere söz konusu 33 resmi maçta Fenerbahçe'nin 52 golünden 40'ını, Beşiktaş'ın ise 39 golünden 29'unu yabancı futbolcuları kaydetti.

Türk oyuncular, her iki ekipte de son 33 karşılaşmada sekizer kez gol sevinci yaşadı.

Bu arada, Fenerbahçeli Dirk Kuyt ve Simon Kjaer ile Beşiktaşlı Egemen Korkmaz, Necip Uysal, Dusko Tosic ve Marcelo Guedes de birer kez kendi kalesine gol atma şanssızlığını yaşadı.


- Beşiktaş'ın golleri


Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı son 33 maçta gollerini atan oyuncular şunlar:

Bobo (6), Hugo Almeida (4), Mert Nobre (2), Filip Holosko (2), Olcay Şahan (2), Mario Gomez (2), Ricardo Quaresma (2), Ryan Babel (2), Serdar Özkan (1), Yusuf Şimşek (1), Michael Fink (1), Uğur İnceman (1), Guti Hernandez (1), Ekrem Dağ (1), İbrahim Toraman (1), Simao Sabrosa (1), Egemen Korkmaz (1), Mamadou Niang (1), Ramon Motta (1), Vincent Aboubakar (1), Alvaro Negredo (1), Anderson Talisca (1), Domagoj Vida (1).

Rekabette 2 gol de Fenerbahçeli Kuyt ve Kjaer'in kendi kalelerine attığıyla siyah-beyazlıların hanesine yazıldı.


- Fenerbahçe'nin golleri


Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile yaptığı son 33 maçtaki golcüleri ise şunlar:

Alex de Souza (10), Moussa Sow (8), Daniel Güiza (3), Mateja Kezman (2), Deivid de Souza (2), Semih Şentürk (2), Gökhan Gönül (2), Emmanuel Emenike (2), Robin van Persie (2), Tümer Metin (1), Selçuk Şahin (1), Mamadou Niang (1), Cristian Baroni (1), Joseph Yobo (1), Miroslav Stoch (1), Dirk Kuyt (1), Volkan Şen (1), Luis Nani (1), Giuliano Victor de Paula (1), Vincent Janssen (1), Şener Özbayraklı (1), Roberto Soldado (1), Jose Fernandao (1), Andre Ayew (1).

Derbilerdeki 4 gol de Beşiktaşlı Necip Uysal, Egemen Korkmaz, Tosic ve Marcelo'nun kendi kalelerine attığı gollerle Fenerbahçe'ye yazıldı.


- Niang her iki takımda da gol sevinci yaşadı


Mamadou Niang, bu periyotta her iki takımda da oynadı ve gol kaydetti.

Senegalli futbolcu, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe, 2012-2013 sezonunda da Beşiktaş formasıyla gol sevinci yaşadı.


- Kuyt iki kaleye de gol attı


Fenerbahçeli Dirk Kuyt, derbi tarihinde kendi kalesine gol atan yabancı futbolcular arasında yer aldı.

Hollandalı yıldız, 2012-2013 sezonunda BJK İnönü Stadı'nda kendi kalesine, 2013-2014 sezonunda ise Kadıköy'de takımı adına fileleri havalandırdı.


- Son gol Ayew'den


İki takım arasındaki ezeli rekabette son golü Fenerbahçeli futbolcu Andre Ayew kaydetti.

Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Ryan Babel'in 40. dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, 71. dakikada takımına beraberliği getiren Fenerbahçeli Andre Ayew, derbide son golü atan futbolcu oldu.


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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 11:08
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