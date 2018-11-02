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Derbi öncesi futbolcular arasında gerginlik

Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki derbi öncesinde futbolcular ısınmadayken, Ryan Donk ile Andre Ayew arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

02 Kasım 2018 Cuma 20:56
Derbi öncesi futbolcular arasında gerginlik

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Türk Telekom Stadyumu'ndaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde futbolcular arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.



Isınma sırasında yaşanan olayda, sarı-kırmızılı futbolcular kale arkasındaki taraftarları selamlamaya giderken sarı-lacivertli futbolcuların arasından geçti. Tam bu sırada Galatasaraylı Ryan Donk ile Fenerbahçeli Andre Ayew çarpıştı. Daha sonra iki futbolcu arasında kısa süreli gerginlik oldu. Takım arkadaşlarının araya girmesiyle gerginlik sona erdi.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 20:56
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