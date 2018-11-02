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Derbi öncesi Fenerbahçeli bir taraftar hayatını kaybetti

Kalp krizi geçiren bir Fenerbahçe taraftarı hayatını kaybetti.

02 Kasım 2018 Cuma 21:20
Derbi öncesi Fenerbahçeli bir taraftar hayatını kaybetti

Süper Ligin 11. haftasında oynanılan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-lacivertlilere acı haber geldi. Galatasaray Türk Telekom Stadyumunda yer alan Fenerbahçe taraftarlarından Unifeb'li olduğu söylenilen bir taraftarın kalbi durdu.

Genç Fenerbahçeliler tribün grubundan yapılan açıklama şu şekilde:

1907 Unifeb üyesi bir kardeşimiz TT Arena deplasmanında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir, Kardeşimize Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, 1907 Ünifeb ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 21:20
  1. Galatasaray
  2. Fenerbahçe

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