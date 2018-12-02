Derbi maçtan notlar





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş, derbi mücadelesine UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sarpsborg maçına göre üç değişiklikle çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, Sarpsborg karşısında ilk 11'de sahaya sürdüğü Jeremain Lens, Oğuzhan Özyakup ve Cyle Larin'i derbi mücadelesinde yedek soyundurdu.

Beşiktaş'ta sakatlıkları nedeniyle Sarpsborg karşılaşmasında kadroda yer alamayan Ricardo Quaresma ile Gary Medel, Galatasaray karşısında ilk 11'de şans buldu. Medel, Oğuzhan Özyakup'un yerine orta sahada görev aldı. Lens'in kenarda olduğu siyah-beyazlı ekipte sol kanatta Mustafa Pektemek oynadı. Quaresma ise her zaman olduğu gibi orta sahanın sağında takımına destek vermeye çalıştı.

Güneş, son maçlarda olduğu gibi hücum hattında yine değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, Sarpsborg karşılaşmasında ilk 11'de görevlendirdiği Larin'e yedekler arasında yer verdi. Siyah-beyazlı takımda bu oyuncunun yerine 19 yaşındaki Güven Yalçın, derbi karşılaşmasında gol aradı.





- Adriano sağ bekte





Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle Norveç'e götürülmeyen oyunculardan biri olan Gökhan Gönül, derbi maçına yedek başladı.

Galatasaray karşısında savunmanın sağında Adriano şans buldu.





- Hutchinson da yedek





Siyah-beyazlı ekipte Atiba Hutchinson da Galatasaray maçında yedekler arasında yer aldı.

UEFA listesinde yer almadığı için Sarpsborg maçı kadrosunda bulunmayan Hutchinson, ilerleyen dakikalarda oynamak için kenarda bekledi.





- Gökhan Töre de kadroda yer aldı





Beşiktaş'ın Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile yaptığı maçta sakatlanan ve bir süre sahalardan uzak kalan Gökhan Töre, kadroda kendisine yer buldu.

Sakatlığı nedeniyle ligde Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü, Avrupa'da da Genk ile Sarpsborg karşılaşmalarını kaçıran Gökhan Töre, yedek soyundu.

Siyah-beyazlı takımda ayrıca Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Fatih Aksoy ve Vagner Love yedekler arasında yer aldı.

Beşiktaşlı oyuncular ısınma çalışmalarına "Engelleri ve ön yargıları birlikte aşalım" yazılı pankartla çıktı.





- Sakat Pepe, Ryan Babel ve Roco yine yok





Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Ryan Babel, Pepe ile Enzo Roco, Galatasaray derbisinde de kadroda yer alamadı.

Bu üç oyuncu, sakatlıkları nedeniyle Sarpsborg ve MKE Ankaragücü maçlarında da görev alamamıştı.





- Taraftarlardan büyük destek





Siyah-beyazlı taraftarlar, derbi maçta Vodafone Park tribünlerini tamamen doldurdu.

Takımlarına büyük destek veren taraftarlar, maç öncesi Ricardo Quaresma ile Güven Yalçın'ı tribünlere çağırarak moral verdi.

Bazı siyah-beyazlı taraftarlar da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden stada hareket eden takımlarına destekte bulundu.

Ampute Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Uğur Özcan ve kaptanı Osman Çakmak da karşılaşmayı tribünden izledi.