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Derbi maçın ardından

- Beşiktaş A Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı: "Coşkulu bir futbol beklemiyorduk. Önemli olan 3 puandı, aldığımız için sevinçliyiz. Yarışa devam ediyoruz, bunun için çok mutluyuz"

02 Aralık 2018 Pazar 23:55
Derbi maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta futbol A takımından sorumlu yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı, iyi futboldan daha çok 3 puan almalarının önemli olduğunu söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kavalcı, "Harika bir atmosfer vardı, müthiş bir seyirci vardı. Beşiktaş camiası budur. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç'te maçımız vardı. Çok yorucu bir seyahat yaptık, 8 saatlik yorucu bir yolculuktan sonra Oslo'ya vardık. 2-0 yenik duruma düşüp maçı çevirdik. 6-7 saatlik geri dönüş seyahatimiz oldu. Bugün coşkulu bir futbol beklemiyorduk. Önemli olan 3 puandı, aldığımız için sevinçliyiz." diye konuştu.

Ligin devam ettiğini aktaran Kavalcı, "Yarış devam ediyor. Bunun için çok mutluyuz. İlk yarı henüz bitmedi. Başakşehir puan kaybetti, lig devam ediyor. Daha çok puanlar kaybedilir. Biz puanlar alırız." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın transfer gündemini değerlendiren Kavalcı, şunları kaydetti:

"Büyük kulüplerde transfer her zaman devam eder. Görüştüğümüz oyuncular vardır. Muhakkak takviye yapılacak diye başkanın açıklaması vardı. Hocanın raporuna göre şimdilik bir tasarrufumuz yok. Lig bitince hocayla oturup görüşürüz. Hocanın raporuna göre giden kalan oyuncular belli olur. Şu an ligi en iyi yerde bitirmeye çalışıyoruz. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Kadrodaki bütün oyuncuları hoca en iyi şekilde kullanmaya çalışıyor. Pepe, Beşiktaş'ın oyuncusudur. Sezon sonuna kadar bazılarıyla sözleşmemiz bitiyor ama bunlar sezon sonu konuşulacak şeyler. Şu an bütün oyuncularımız takımla beraber. Bu takımla ilk yarı sonuna kadar devam edeceğiz."

Sosyal medyada yazdığı bir mesaj üzerine savunması istenen Ryan Babel ile ilgili de konuşan siyah-beyazlı yönetici, "Savunmasını istedik. Kendisi Beşiktaş'ın oyuncusu. Yanlış bir şey yaptı, özür diledi. Savunması yönetime gelmediği için henüz bir yaptırım yok. Savunma gelince yönetim toplanıp kararını verir." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 23:55
  1. Ahmet Kavalcı
  2. Beşiktaş
  3. Futbol
  4. Galatasaray
  5. Spor Toto Süper Lig

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