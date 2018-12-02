Derbi maçın ardından





İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a karşı aldıkları 1-0'lık galibiyette takımının iyi mücadele verdiğini söyledi.

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyun olarak taraftarların memnun olmayabileceğini belirterek, "Çalıştık, kazandık ve mutlu olduk." dedi.

Maçın ilk 30 dakikasında iyi tempo yakaladıklarını vurgulayan Güneş, "Rakip baskı kurup uzun oynamaya başladı. Önde hızlı oyuncu kullanamadık ama galibiyeti getirme bakımından sıkıntı olmadı. Yanlışlarımız da var. Özellikle iki gün önce oynanan maç sonrası yorgunluk bizi çok etkiledi. Orada yorulan arkadaşlar olağanüstü mücadele etti." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sarpsborg maçında görev almayıp Galatasaray derbisinde oynayan Gary Medel ve Ricardo Quaresma'nın bekleneni karşılayamadığını kaydeden Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Quaresma ve Medel, beklentilerimin altında kaldı. Sarpsborg maçında oynayan Mustafa, Dorukhan, Necip daha dinamik oynadı. Hutchinson oynamadı, Vagner Love sonradan girmişti. Onlar da bocaladı. Hızlı oyuncu diye Lens'i koydum, o da 10 gün idmana çıkmamıştı sonrasında oynamaya başladı. Gökhan Gönül, Gökhan Töre son antrenmana çıktı. Medel'in de sakatlığı vardı. Sıkıntı ve yorgunluğu düşünürsek kazanmak güzel."

Galatasaray'ın baskı altına almaya çalıştığını anlatan Güneş, "Gol yeseydik direnç düşebilirdi. Bazı oyunculara oksijen gitmiyordu. Kenardan bağırıyorum ama başka şeyler yapıyordu." değerlendirmesinde bulundu.





- Taraftarların desteği





Alınan kötü sonuçlarda oyunculara tepki gösteren taraftarların, derbi mücadelesinde kendilerine önemli destek verdiğine dikkati çeken Güneş, "Birlik beraberlikle ve aynı duyguyu paylaşarak iyi sonuç gelir. Seyirci aslında takımını seviyor. Olumsuzluk olduğu zaman duygusal kırılmalar yaşanıyor. Her şeyi doğru yapmaya çalışacağız. Daha güzelini sunmamız lazım. Taraftarlar destek olmaya devam ediyor." diye konuştu.

Yönetim, teknik heyet, oyuncular ve taraftarlar olarak birlikteliği korumaları gerektiğini belirten Güneş, "Biz aileyiz. Beraberlik içinde olduğumuz zaman hiçbir güç bizi yenemez. Yense bile pes etmeyiz. Bedel ödemezseniz başarıyı yakalayamazsınız. Başarı birçok şeye katlanarak olmuştur. Deplasmana gidiyoruz, maçı oynuyoruz hala direnç ortaya koyuyorsak ben buna şapka çıkarıyorum." ifadelerini kullandı.

Maçta sık sık VAR'a başvuran hakem Cüneyt Çakır'ın yönetimiyle ilgili soruya, "Pozisyonları görmedim." diyen Güneş, "112 dakika oynadık. Galatasaray da yorgun ama bizden önce İstanbul'a geldi. Yıpranan oyuncularımız var. Saha için en ideali diyoruz yine çamur çıkıyor. Çim görünüyor ama sahamız güzel değil. Bu zemin şartlarında oynayacak oyuncular vardı, onlar da oynadılar." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde fazla puan kaybı yaşadıklarına dikkati çeken Güneş, şunları söyledi:

"Başakşehir iyi gidiyor. Başakşehir ve Kasımpaşa'nın Avrupa maçı yok. Onu iyi kullanıyorlar. Galatasaray ve bizim var. Kadromuz geniş görünüyor ama o kadar geniş değil. Bugün uzun boylu stoper lazımdı, yoktu. Roco'nun tam olacağı maçtı. Eldekilerle idare ettik. İyi oyuncular var ama rakiplerde de iyi oyuncular var."

Güneş, Avrupa maçlarını önemsemediği ve ligi düşündüğü yönündeki eleştiriler üzerine, "Büyük takımlar büyük oyuncularla oynar. Büyük insanlar büyük düşünür. Kartal da sinek avlamaz." diyerek sözlerini tamamladı.