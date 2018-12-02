Derbi maçın ardından





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 yenilen Galatasaray'da yardımcı antrenör Ümit Davala, basın toplantısına katılmadı.

Teknik direktör Fatih Terim'in cezası nedeniyle karşılaşmada takımın başında bulunan Davala, maç sonunda düzenlenen basın toplantısına katılım göstermedi ve takım otobüsüyle stattan ayrıldı.

Ümit Davala ve sarı-kırmızılı futbolcular, maç öncesi ve sonrasında yayıncı kuruluşa da açıklama yapmadı.