Derbi günlerinde en çok pizza siparişi verildi

Türkiye’de derbi günlerinde en çok sipariş verilen ürünler ortaya çıktı. Gerçekleşen istatistiklere göre, derbi zamanı en fazla pizza siparişi veriliyor. Market siparişlerinde ise yüzde 30 artış oluyor.

Türkiye’de oynanan derbilerin ekonomiye katkısı ortaya çıktı. Karşılaşmaların 1 saniyesini bile kaçırmak istemeyen taraftarlar, maç saatlerinde yemekten market alışverişine kadar her şeyi eve sipariş ediyor. Taraftarların en çok sipariş verdiği yiyecek ise pizza oldu. Pizzayı, cips ve gazlı içecek ürünleri takip etti. İspanya merkezli Glovo’nun, İzmir, Ankara ve İstanbul’da yaptığı araştırmalarda, derbi günlerinde market alışverişlerinin de yüzde 30 arttığı ortaya çıktı. Marketlerden en çok sipariş verilen ürünler ise atıştırmalıklar oldu.