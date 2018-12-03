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Derbi gecesine damga vurdu: Kartal sinek avlamaz!

Beşiktaş kendi sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı Adem LLajiç'in penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. Geceye ise siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'in ifadesi damga vurdu.

03 Aralık 2018 Pazartesi 21:45
Derbi gecesine damga vurdu: Kartal sinek avlamaz!

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Vodafone Park'ta ağırladığı Galatasaray'ı 1-0 yenerek zirve yarışında 'bende varım' dedi.

'VAR'lar konuşuldu

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde hakem Cüneyt Çakır'ın defalarca Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine başvurması dünün en çok konuşulanları arasına girdi.

Geceye damga vuran söz: Kartal, sinek avlamaz

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Galatasaray galibiyeti sonrası soyunma odasında takıma galibiyet konuşması yaptı: "Büyük insanlar küçük insanlarla uğraşmaz. Kartal sinek avlamaz"

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 21:45
  1. Şenol Güneş
  2. Galatasaray
  3. Beşiktaş

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