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Derbi bitti ortalık karıştı! Yumruk yumruğa girdiler

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide bitiş düdüğünün çalmasının ardından futbolcular birbirine girdi.

02 Kasım 2018 Cuma 23:48
Derbi bitti ortalık karıştı! Yumruk yumruğa girdiler

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde son düdüğün ardından iki takım oyuncuları birbirine girdi, yumruklar konuştu.

Maçın son dakikasında Belhanda ile Soldado arasında yaşanan gerilim bitiş düdüğü ile birlikte alevlendi ve iki takımın sahadaki ve kulübedeki oyuncuları saha ortasında birbirine girdi.

Kavganın ardından birçok oyuncu içeri girerken Fatih Terim'in hakem Fırat Aydınus'a yoğun itirazda bulunduğu anlarda Hasan Şaş ile Martin Skrtel saha kenarında birbirine girdi. Polis sahada oyuncuları ve teknik ekipleri ayırdı.

Fatih Terim, sahada bulunan Fenerbahçeli oyuncuları sakinleştirip olay yerinden uzaklaştırarak soyunma odasına gitmeleri için yoğun çaba gösterdi.

Fenerbahçeli futbolcu Jailson, Galatasaraylı Belhanda’ya tokat atınca gerginlik yükseldi. Yedek kulübesinden gelen Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Fenerbahçeli Martin Skrtel’in kafasına müdahalede bulundu.

Bütün bu yaşanan olayların ardından Jailson’un Belhanda’ya attığı tokat sebebiyle Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet tarafından kovalandı. Jailson kaçarak soyunma odasına doğru uzaklaştı.


Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 23:48
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