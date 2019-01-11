Depresyonda olabilirsiniz! Depresyon’un belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?

Bir çok kişi depresyon belirtilerini kendinde görmeye başladı. İnsanlar farklı yöntemlerle rahatlama yolları arıyor, hayatımızı zindana çeviren depresyon nedir? Depresyon belirtileri nelerdir? Depresyon nasıl geçer, depresyonun tedavi yöntemleri nelerdir işte haberimizde...

Günümüzde çok sık görülen kişinin günlük hayatını etkileyen ve diğer insanlarla ilişkisine zarar veren depresyon, geçmişi çok eskilere dayanan ve çeşitli sebeplerle meydana gelen insanın ruh halini duygu durumunu derinden etkileyen fiziki ve ruhi sağlığı bozan bir hastalıkdır. Hastalığın sebepleri B12 vitamini eksikliğinden tutun, stresli bir hayata, beslenme alışlkanlıklarından, alınan ilaçlara kadar farklı sebeplerle ortaya çıkmatadır. Depresyonun belirtileri nelerdir, depresyon nasıl geçer gibi sorular ve depresyonun tedavi yöntemlerinin belirlenmesi ancak bir doktor tarafından doğru cevaplanabilir. Bizde haberimizde uzman doktorların cevaplarından oluşturduğumuz depresyon hakkında bilinmesi gereken her şeyi derledik.

Depresyon belirtileri nelerdir? Depresyon nedenleri nedir?

VM Medical Park Bursa Hastanesi psikiyatristi Uzm. Dr. Ebru Öztepe Yavaşçı, olumsuz düşüncelerin 2 hafta ve hemen hemen her gün gün boyu sürmesinin ise depresyonun habercisi olduğunu söyledi. Kendisiyle yaptığımız röportajda depresyon belirtilerini sıralan Yavaşcı, depresyon belirtilerinin neler olduğunu şöyle açıkladı: "Depresyon, anhedonia dediğimiz ilgi kaybı, zevk alamama, enerji kaybı, suçluluk duyguları, yetersizlik düşüncesi, karar vermekte zorlanma, dikkat ve konsantrasyonda azalma, unutkanlık, düşüncelerin ve hareketlerin yavaşlaması, uyku ve iştah bozuklukları gibi belirtilerle giden bir tablodur. Bu belirtilerin en az 2 hafta ve hemen hemen her gün gün boyu sürmesi gerekir. Psikiyatrik hastalıkların tanısında olmazsa olmaz kriterlerden biri de bu belirtilerin kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde bozmasıdır"

Depresyon nasıl geçer? Depresyonun tedavi yöntemleri nedir?

Bir başka uzmanımız Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Bahadır, depresyonun nasıl geçeceği depresyonun tedavi yöntemlerinin neler olduğu ve çaresi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Depresyon tedavisinin ilk planda antidepresanlar denilen ilaçlarla yapıldığını kaydeden Prof. Dr. Cengiz Bahadır, “Bu ilaçlar başta seratonin olmak üzere beynin hormonlarının tekrar normal düzeyine gelmesini sağlar. Bu ilaçlar beyin üzerinden etkili olduklarından yan etkileri de fazladır. Özellikle kilo alma en sık karşılaşılan yan etkilerden biridir. Bazı hastalarda ilaç tedavileri başarısız olabilir. Bazı vakalarda yan etkileri nedeniyle ilaçlar kullanılamayabilir. Bu vakaların ağır olanlarında elektrokonvulsif terapi de (ECT-elektroşok) kullanılabilmektedir. Tüm bu tedavilere rağmen depresyon düzelmeyebilir yada tekrar edebilir. İlaca dirençli bu gibi olgularda yada ilaç yan etkilerinin fazla olması nedeniyle ilaçları kullanamayan hastalarda TMS tedavisi kullanılmaktadır.” diye konuştu.

Transkraniyal manyetik stimulasyon tedavisinin kısaca TMS beynin belli bölümlerinin manyetik alan ile uyarılması esasına dayandığını kaydeden Dr. Bahadır, depresyonun tedavi yöntemlerinden olan manyetik stimulasyo hakkında ayrıntılı bilgi vererek depresyoun tedavi yöntemi ve depresyondan kurtulmanın çarelerini anlatı;

“Bu tedavi özel bir cihaz ve ona bağlı manyetik uyarım koili ile yapılmaktadır. Depresyon tedavisinde beynin duygusal tepkilerini yöneten dorsolateral prefrontal korteks denilen bölümüne tedavi yapılmaktadır. Bu tedavide genellikle, dominant taraf olduğu için sol beyin yarımına uyarıcı yüksek frekanslı manyetik alan uygulanmaktadır. Daha az sıklıkda dominant olmayan sağ tarafa frekansı düşük uyarım yapılıp beynin sol tarafının aktivitesi artırılarak da tedavi yapılmaktadır. Tedavide değişik protokoller olsada genel olarak hafta sonları atlanılarak yapılan ve 20 seans süren tedavi programı uygulanmaktadır. Her tedavi uygulanan protokole göre yaklaşık 20-30 dakika sürmektedir. TMS ile depresyon tedavisinde yüksek başarı oranları bildirilmektedir. TMS uygulamasında hasta herhangi bir ağrı hissetmez sadece bir ses duyar. Bu tedavinin yan etkileri yok denecek kadar azdır. Oldukça az oranda (\%5-10) kısa süreli baş ağrısı, baş dönmesi olabilir. Çok nadiren (30.000'de 1) kalıcı olmayan epileptik atak gözlenmiştir. Yan etkiler bakımından ilaçlar ve diğer tedavilere üstündür. TMS tedavisi USA'da FDA tarafından onaylanmış olup USA ve bir çok batı ülkesinde ilaca dirençli depresyon tedavisinde özel ve resmi sağlık kurumlarınca tedavi masrafları sigortalarca ödenen bir yöntem olmuştur. Depresyon dışında özellikle beyin felçlerinde ve diğer beyin hastalıklarında da olumlu sonuçlar bildirilmektedir.”



