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Gündem Depremzedelerle alay ediyordu! AK Parti'den Eda Ece'ye tokat gibi cevap
Gündem

Depremzedelerle alay ediyordu! AK Parti'den Eda Ece'ye tokat gibi cevap

Yeniakit Publisher
2023-06-14 12:40:00 -

Fondaş FOX'ta yayınlanan rezil dizinin başrolündeki sözde oyuncu Eda Ece, dün katıldığı ödül töreninde depremzedeleri hedef alan 'oyuncu', akla ziyan açıklamalar yaptı.14 Mayıs-28 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan ile AK Parti'ye oy veren depremzedelerle dalga geçen Ece, "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse" ifadelerini kullandı. Sözde oyuncuya; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ tokat gibi cevap verdi.

Ortalıkta 'oyuncuyum' diye dolanan Eda Ece, dün akşam bir ödül törenine katıldı.

Sahneye çıktığında depremzedeleri hedef alan 'oyuncu', akla ziyan açıklamalar yaptı.

14 Mayıs-28 Mayıs seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'ye oy veren depremzedelerle dalga geçen Ece, "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse" ifadelerini kullandı.

Eda Ece bu skandal sözlerin ardından ise kahkahalar attı. Salondakiler de bu rezil sözleri kahkahalar eşliğinde alkışladı. Milli iradeyi hedef alan kaymak kitleye sosyal medyada tepki yağdı.

Boyundan büyük ifadeler kullanan oyuncu parçasına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ tokat gibi cevap verdi. 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dağ, şu ifadeleri kullandı:

Bir şekilde ünlenmiş ve şahsi kalitesini sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısıyla eşdeğer gören kişilerin yaptığı bazı açıklamalar, maalesef bilinçaltlarında topluma nasıl baktıklarını ortaya çıkarmaya devam ediyor.

“Deprem bölgesine biz yardım ettik ama sandıktan çıkan sonuca göre anlıyoruz ki onlar başkaları yardım etti sanmışlar” minvalinde yapılan seviyesiz ve nefret arka planlı açıklama, zehirli bir aklın tezahürüdür.

Şehirler yıkılmış, yürekler parçalanmış ve göz pınarları kurumuşken verilen mücadeleyi görmezden gelmek, milletin derdini ve talebini bilmeden “Benim gibi oy versin” beklentisiyle yardım etmek; zihninde milleti “Satılık” görmektir.

“Satılık” olan, eline ödül tutuşturulunca ne yapacağını şaşırıp millete saldıranların “Oyunculuğudur”.

Sonucu kabullenin, zehir memba zihninizi ve aynı zehri saçan dilinizi milletimizden uzak tutun. Devletimiz her bir kurumuyla yaraları sarmaya, ihya ve inşa sürecini yürütmeye devam ediyor.

Siz gölge etmeyin başka ihsan istemez.

Eda Ece ödül töreninde depremzedeleri hedef aldı
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Eda Ece ödül töreninde depremzedeleri hedef aldı

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Yorumlar

Konser yapan belediyelerede konusun

Acaba belediye başkanının arkasında birilerimi var

Vedat

Bu sanatciya akli melekkeleri yerinde mi diye muayene ettirmeli sanirsin dunyalari bagislamis ne oldum delileri
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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