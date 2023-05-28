Depremzedelerin yaraları sarılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları hızla sarılıyor. Devlet, ilk günden itibaren bütün kurumlarıyla depremzedelerin yanında yer alarak yapılması gereken her şeyi yapıyor. Deprem bölgesindeki yeniden imar çalışmaları o kadar hızlı yürütülüyor ki, evlerine üç ay içinde kavuşan depremzedeler de, Türkiye ve dünya kamuoyu da inanmakta zorluk çekiyor. Bazılarının “sosyal devlet” dediği, bizde ise “Kenarı Dicle’de bir kurt aşırsa koyunu gelir de adli İlahi sorar Ömer’den onu” sözleriyle tanımlanan devlet anlayışı tam anlamıyla ortaya konuluyor.

Yeniden ihyanın sürati şaşırttı

Yıkılan 650 bin konutun yerine yenilerinin inşa edilmesi dünyanın en büyük ülkelerinin bile altından kalkamayacağı kadar büyük bir külfetken, Türkiye enkazların kaldırılmasının ardından 200 bin konutun inşaatına süratle başladı. Konutların kaba inşaatları bazı bölgelerde tamamlanmaya başlandı. Yapımına başlanan konut sayısının Haziran ayında 319 bine ulaşarak bir yıl içinde hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Böyle bir sürat ve miktar dünyada görülmüş bir şey değil.

Vatandaş devletine minnettar

Köylerde tarım ve hayvancılıkla uğraşan depremzede vatandaşlarımızın da her türlü kaybı telafi edilmeye başlandı. Devlet, küçükbaş hayvan kayıpları için vatandaşa 341 milyon TL ayni ödeme yapılacağını duyurdu. Küçükbaş hayvan kayıpları için telafiler başladı bile. 43 bin 618 küçükbaş hayvan için dağıtım işlemi iki gün önce başlarken, 5 bin 804 büyükbaş hayvan, 800 bin civarında kanatlı, 26 bin arılı kovan zayiatının da telafisi için çalışmalara start verildi. Depremde evlerini, ahırlarını, hayvanlarını kaybederek şok yaşayan vatandaşlar, bu kez birkaç ayda hem evlerine, hem ahırlarına, hem hayvanlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Her yere aynı hızda yetişiyor

Devlet, Hatay Defne’de Devlet Hastanesinin yapımını iki ay gibi kısa bir sürede tamamlayınca buna kimse inanamadı. Devletin deprem, yangın, sel gibi doğal afetlerde ülkenin neresinde olursa olsun müdahale ve yeniden imar sürati değişmiyor. Van’da deprem olduğunda da devlet süratle müdahale ederek bütün evi yıkılan vatandaşlara evlerini tam belirtilen zamanda teslim etti. İzmir büyük depremle yıkıma uğradığında da vatandaşlar yıkılan evlerin yerine yapılan konutların tümünü zamanında teslim aldı. Manavgat yangınında zarar gören köylerde telef olan hayvanların yerine de binlercesi birkaç hafta içinde konulurken, yanan traktörünün yerine yenisinin verildiğini gören vatandaşın gözyaşları herkesi duygulandırdı. Devletin her yere aynı hızda yetiştiğini gören vatandaşlar, doğal afette yardıma ihtiyaç duyduklarında devletin yanlarında olacağının güveniyle yaşıyor.

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