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Depremzedelerin binalarından hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Elazığ’da depremde ağır hasar gören bir apartmandan kapı, pencere ve sayaçları söken 1’i kadın 5 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 14:14:01 -
Depremzedelerin binalarından hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Elazığ’da depremde ağır hasar gören bir apartmandan kapı, pencere ve sayaçları söken 1’i kadın 5 şüpheli polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı ekipler, merkeze bağlı Akpınar Mahallesinde deprem dolayısıyla ağır hasarlı binalardan hırsızlık olduğu ihbarını aldı. Olay yerine giden ekipler, apartmanda kapı, pencere ve doğalgaz sayaçlarını söken 1’i kadın 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden elde edilen malzemelerden apartman sahiplerine teslim etti.


Gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ünün ifadesinin alınmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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