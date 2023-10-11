Depremzedelere köy evleri teslim edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bin yılın felaketinde Hatay'ımızda 254 bin 195 konutumuz zarar görmüştü. Bunlardan 34 bin 129'u köy evlerimizdi. Şimdi yapımı biten ilk etap köy evlerimizi, 25 konutumuzu hak sahiplerimize teslim ediyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hatay'da, Babatorun 25 Köy Evi Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. Bakan Özhaseki yaptığı konuşmada, Türkiye'nin deprem riski taşıyan ülkeler arasında 5. sırada olduğunu belirterek, "Anadolu coğrafyası cennet gibi ama Türkiye; Alp'lerden Himalaya'ya uzanan hatta, deprem riski taşıyan ülkeler arasında 5. sırada yer alıyor. Biz de bu gerçeklikten hareketle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bin yılın felaketinde Hatay'ımızda 254 bin 195 konutumuz zarar görmüştü. Bunlardan 34 bin 129'u köy evlerimizdi. Şimdi yapımı biten ilk etap köy evlerimizi, 25 konutumuzu hak sahiplerimize teslim ediyoruz. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler tarihe asrın felaketi olarak geçerken 50 bini aşkın canımızı da yitirmemize sebep oldu. Bu depremlerde 680 bin konut ve 170 bin ticari alandan oluşan 850 bin bağımsız bölüm kullanılamaz hale geldi" dedi.

"Sizler güvenli ve sağlam evlerinize yerleşene kadar bizler burada olacağız"

Hatay'da 220 bin 66 afet konutu, 34 bin 129 köy evi olmak üzere toplamda 254 bin 195 bağımsız bölüm inşa edileceğine dikkat çeken Bakan Özhaseki şöyle devam etti:

"Şu anda Hatay'ımızda 33 bin 221 konut, 7 bin 789 köy evi ve ahır olmak üzere toplamda 41 bin 10 yapının inşasına da başladık. Hiç merak etmeyin. Sizler güvenli ve sağlam evlerinize yerleşene kadar bizler burada olacağız. İstisnasız tüm vatandaşlarımız 'Allah sizlerden razı olsun' diyene kadar 11 ilde çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Bu kapsamda bin yılın afetinden etkilenen şehirlerimizi bir yandan rezerv alanlarda yaptığımız çalışmalarla bir yandan da Yerinde Dönüşüm projemiz ile imar, inşa ve ihya edeceğiz."

Özhaseki, "Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurasında" çıkan en önemli tavsiyeler olduğunu belirterek, "Şurada kentsel dönüşüm, yüzde 50+1 ile yapılmalı, inşaat ruhsatı yüzde 50+1 ile alınabilmeli, kentsel dönüşüm için yapılan tebligatlar; e-Devlet üzerinden bildirilmeli, yapıların kapılarına asılmalı ve muhtarlıklarda ilan edilmeli, İstanbul'da "Yarısı Bizden" projesinin uygulanabilmesi için mali yardım hükmü kanuna eklenmeli, kentsel dönüşüm davalarının hızlıca çözülmesi için arabuluculuk sistemi devreye alınıp ihtisas mahkemeleri kurulmalıdır ve afet bölgesindeki köy evlerini çelik karkastan inşa edeceğiz kararları alındı" diye konuştu.

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"Yıl sonuna kadar 5 bin köy evini depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz"

Bin yılın felaketinde 680 bin konut kullanılamaz hale gelirken bunlardan 143 bin 271'nin köy evleri olduğunun altını çizen Bakan Özhaseki, şunları kaydetti:

"11 şehirde imar ve inşa çalışmalarımız sürüyor. İnşallah yıl sonuna kadar 5 bin köy evini depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. İşte bugün Hatay Babatorun'da ilk etap köy evlerimizi hak sahiplerine teslim ediyoruz. Yapımı biten 25 köy evimiz, sahipleriyle buluşuyor. Güvenli, sağlam, iklim dostu ve çevreci köy evlerimiz deprem başta olmak üzere afetlere karşı dirençli olarak inşa edilmiştir. 36 bin metrekare alanda sivil mimari çeşitliliğini referans alan 4 farklı tipte inşa edilen konutlarımız, ortalama 103 metrekaredir. Vatandaşlarımız; güvenle, afiyetle otursunlar."

Bakan Göktaş ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak da depremin ilk andan beri vatandaşın yanında olduklarını belirterek, "Vatandaşımızın yanında yer aldık. Sosyal Destek Çalışanlarımız başta olmak üzere, bir çok projeyle vatandaşlarımızın yanında olduk. Depremin ilk anından itibaren bütün bölgeye büyük hassasiyetle yaklaşıyoruz. Tüm yaraları sarana kadar daha önemli bir işimiz olmayacak" dedi.

Konuşmaların ardından 25 hak sahibine anahtar teslimi yapıldı.