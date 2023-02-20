Depremzedelere "domuz" uyarısı

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Dünyanın muhtelif ülkelerinden depremzedelere gönderilen yardımlar içerisinde İslam’ın ‘haram” saydığı domuz eti ve türevleri bulunan bazı gıda ürünlerine rastlandı. Sosyal medyada paylaşılan bir konserve kutusu üzerinde, ‘yüzde 60 domuz eti’ anlamına gelen Vietnamca “Thịt heo 60%” ibaresinin yazılı olduğu açıkça görüldü.

Tehlikenin fark edilmesi üzerine yurt dışından gelen gıdalar konusunda depremzedelere ‘dikkatli olun” uyarısı yapıldı. Ayrıca bu konuda yetkili ve gönüllü aracıların da hassas davranması gerekmekte.