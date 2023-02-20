  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bülent Arınç 'seçimler ertelensin' dedi! Ahmet Hakan duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan...

Altını olanlar bu haftaya dikkat! İslam Memiş üstüne basa basa uyardı: O fiyata aldanmayın

Deprem felaketi sonrası kritik uyarı: Kolonlar kirişlerden güçlü olmalı

CHP'li Hatay B.B Başkanı'nın kentsel dönüşüm karşıtı miting düzenlediği ortaya çıktı!

16 başlıkta duyuruldu! YÖK’ten madde madde bahar yarıyılı eğitimi

Ece Erken'in Taha Duymaz mesajı tepki çekti! "Yazıklar olsun..."

Nurdağı artık yok! Yerle bir oldu

50 milyar bağışı yanlış anlaşılan Yeni Çamoluk Otomotiv'in işte 'isteyip de satın alamadığı' araba! Sosyal medya yıkıldı

Depremzedeler KYK yurtlarını anlattı: 5 yıldızlı otelde gibiyiz

Cumhuriyet'ten görülmemiş çarpıtma! Diyanet algılara inat yaralara merhem oluyor
Aktüel Depremzedelere "domuz" uyarısı
Aktüel

Depremzedelere "domuz" uyarısı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dünyanın birçok yerinden Türkiye’ye yardım yağarken, bazı istenmeyen durumlar da ortaya çıkabiliyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 10:01:00 -
Depremzedelere "domuz" uyarısı

HABER MERKEZİ

Dünyanın muhtelif ülkelerinden depremzedelere gönderilen yardımlar içerisinde İslam’ın ‘haram” saydığı domuz eti ve türevleri bulunan bazı gıda ürünlerine rastlandı. Sosyal medyada paylaşılan bir konserve kutusu üzerinde, ‘yüzde 60 domuz eti’ anlamına gelen Vietnamca “Thịt heo 60%” ibaresinin yazılı olduğu açıkça görüldü.

Tehlikenin fark edilmesi üzerine yurt dışından gelen gıdalar konusunda depremzedelere ‘dikkatli olun” uyarısı yapıldı. Ayrıca bu konuda yetkili ve gönüllü aracıların da hassas davranması gerekmekte.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Çırak

KONTROL EDİLMEDEN Mİ HALKA VERİLİYOR...

fetih

Sanirim dil olarak ... yazili
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23