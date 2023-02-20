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Aktüel Depremzede çocuğa çadır kentte doğum günü sürprizi
Aktüel

Depremzede çocuğa çadır kentte doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Antalya’dan Malatya’ya çocukları eğlendirmek için gelen animasyon ekibi, çadır kentte ailesiyle kalan Meryem Yıldırım’ın 12. yaş gününü kutladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 14:40:00 -
Depremzede çocuğa çadır kentte doğum günü sürprizi

Animatörler, Battalgazi ilçesindeki Atatürk Kız Anadolu Lisesi’nin bahçesine kurulan çadır kentte çocuklarla çeşitli oyunlar oynadı, hediye dağıttı. Meryem Yıldırım’ın 12 yaşına girdiğini öğrenen animasyon ekibi, gönüllü olarak bölgede görev yapan otel çalışanları ile irtibata geçerek pasta hazırlattı.

İyi ki doğdun Boncuk gözlü

Meryem, sürprizden habersiz “Kutlu olsun. İyi ki doğdun. Boncuk gözlü” yazılı pastanın hazırlandığı alana animatörlerin “İyi ki doğdun Meryem, mutlu yıllar sana” sloganları ve alkışlar eşliğinde çağrıldı.
Mehmetçik ile alana gelen ve mumları üfleyerek söndüren Meryem’e çeşitli hediyeler verildi.

Animatör Onur Keleş, Antalya’da otel hizmeti verdiklerini, gönüllü olarak kalabalık bir ekiple Malatya’ya gelerek depremzedeler için çalıştıklarını söyledi.

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