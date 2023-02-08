Depremle ilgili mide bulandıran sözler! Bunun adı sürtüklük

Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğündeki deprem felaketi 11 ilde 13.5 milyon insanı etkiledi.

Felaketin boyutu her geçen dakika artarken insanlıktan nasibini almamış bazı kişiler deprem felaketiyle dalga geçti.

Yanındakiler de güldü

Sosyal medya platformu Twitter'da paylaşılan bir video insanlığı sorgulattı. Sosyal medya uygulaması Instagram'da canlı yayın açan bir şahıs, "Babam enkaz altında. Allah rahmet eylesin" dedikten sonra araçta bulunan bazı kişilerle güldü.

Mide bulandıran sözler

Sözlerine devam eden şahıs, "Çok... Allah rahmet eylesin. Ondan geriye kalan (araba anahtarı) tek şey. Eğer yakışıklı 1.80 uzun boylu çocuklar varsa bana yardıma gelebilirler. Araba sürmek için" dedi.

Söz konusu video sosyal medyada büyük tepki aldı.