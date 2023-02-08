Depremle ilgili mide bulandıran sözler! Bunun adı sürtüklük
Kahramanmaraş merkezli 10 ili yıkan deprem felaketiyle dalga geçilen bir video büyük tepki çekti. Videodaki kişinin "Babam enkaz altında. Ondan geriye kalan (araba anahtarı) tek şey. Eğer yakışıklı 1.80 uzun boylu çocuklar varsa bana yardıma gelebilirler." sözleri ve yanındakilerin gülüşmeleri izleyenleri çıldırttı.
Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğündeki deprem felaketi 11 ilde 13.5 milyon insanı etkiledi.
Felaketin boyutu her geçen dakika artarken insanlıktan nasibini almamış bazı kişiler deprem felaketiyle dalga geçti.
Yanındakiler de güldü
Sosyal medya platformu Twitter'da paylaşılan bir video insanlığı sorgulattı. Sosyal medya uygulaması Instagram'da canlı yayın açan bir şahıs, "Babam enkaz altında. Allah rahmet eylesin" dedikten sonra araçta bulunan bazı kişilerle güldü.
Mide bulandıran sözler
Sözlerine devam eden şahıs, "Çok... Allah rahmet eylesin. Ondan geriye kalan (araba anahtarı) tek şey. Eğer yakışıklı 1.80 uzun boylu çocuklar varsa bana yardıma gelebilirler. Araba sürmek için" dedi.
Söz konusu video sosyal medyada büyük tepki aldı.