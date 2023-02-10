Depremle ilgili flaş gelişme! O isim böyle duyurdu

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı deprem için dünyanın dört bir yanından yardım kampanyası haberlerinin geldiğine dikkat çekti. "Zenginlerimiz de teker teker yardım sözü veriyorlar. Duyumlarıma göre ulusal çapta ortak bir yardım kampanyası için hazırlıklar başlamış. Yaramız çok büyük ama Türk ve dünya televizyonlarında aynı anda ortak yayınlanacak, bütün gücümüzü birleştirdiğimiz ulusal bir bağış kampanyası çok faydalı olur" diyen Altınok, "Harekete geçenlerin aklına sağlık. Bu işe de hayır diyen çıkmaz herhalde" ifadelerini kullandı.