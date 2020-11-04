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Aktüel Depremin "hızlı" kahramanları
Aktüel

Depremin "hızlı" kahramanları

İzmir depreminde gönüllü faaliyet gösteren motosiklet kulüpleri, trafiğe takılmadan hızla yardım taleplerine koşuyor - Bozkurt Motosiklet Kulübü İzmir Ekip Lideri Volkan Kırılmaz: - "Tüm ihtiyaçların hızlıca karşılanması için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-04 11:45:09 -
Depremin "hızlı" kahramanları

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - İzmir depreminde sahada görev yapan personel ve depremzedelerin bazı lojistik ihtiyaçları, gönüllü motosiklet kulüpleri tarafından karşılanıyor.

İzmir'deki depremin ilk anından itibaren toplumun tüm kesimleri, ihtiyaçların giderilmesi amacıyla ellerinden geleni yapmak için çaba sarf ediyor. Kimi evinde yaptığı yemeği depremzedelere getiriyor kimi evlerinin kapısını afetzedelere açıyor.

Türkiye'nin 3. büyük kentinde arama kurtarma faaliyetlerini yürüten personelin bazı lojistik ihtiyaçları da motosiklet kulüplerinin desteğiyle karşılanıyor. Bazen ilaç bazen erzak taşıyan motosiklet kulüpleri üyeleri arama kurtarmada görev alanları ulaşmaları gereken yere hızlıca götürüyor.

Trafik sorunuyla karşılaşmayan motosikletliler, çalışmalar bitene kadar gönüllü olarak çalışmalarına devam edecek.

- "Son ana kadar buradayız"

Bozkurt Motosiklet Kulübü İzmir Ekip Lideri Volkan Kırılmaz, depremin ilk anında oluşan yoğun trafikte görevlileri taşıyan motosikletlilerin olduğunu anımsattı.

Motosiklet kulüplerinin kuruluş amaçları arasında insani yardım olaylarında yer almanın da bulunduğu belirten Kırılmaz, ihtiyaç duyulan her anda görev aldıklarını dile getirdi.

Bazı durumlarda kurtarma personelinin araçlarının yoğunluktan dolayı hareket edemediğini ifade eden Kırılmaz, "Bizim motorun yapabileceği kapasitede insan taşımayı da üstleniyoruz. Yardım talebi olmasa bile buradayız bekliyoruz. Tüm ihtiyaçların hızlıca karşılanması için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Enkaz altından çıkarılan yaralıların kendilerine büyük motivasyon sağladığını belirten Kırılmaz, son ana kadar sahada olacaklarını vurguladı.

- "Çok hızlısınız' diyorlar"

Kulübün Buca Ekip Lideri Fatih Bulut da en son Rızabey Apartmanı enkazında çalışan dedektör köpeklerin mamalarını taşıdıklarını belirterek "Vatandaşlar deprem bölgesinde bizi görünce gayet samimi yaklaşıyor. Kimi personel 'çok hızlısınız, çok teşekkürler' diyor. Biz de mutlu oluyoruz." diye konuştu.

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