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Ekonomi Depremden etkilenen illerde depremi yaşayan vatandaşlara verilen destek: yapılandırma taksiti süresi uzatıldı!
Ekonomi

Depremden etkilenen illerde depremi yaşayan vatandaşlara verilen destek: yapılandırma taksiti süresi uzatıldı!

Yeniakit Publisher
2023-12-12 19:48:00 - 2023-12-12 19:51:59
Depremden etkilenen illerde depremi yaşayan vatandaşlara verilen destek: yapılandırma taksiti süresi uzatıldı!

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta gerçekleşen depremlerin en fazla hasar verdiği il ve ilçelerdeki ayrıcalıklı uygulamalar devam ediyor. Korkunç depremin yaşayan ilçelerde yapılandırmanın ilk taksitinin ödeme süresi 31 Mayıs 2024 oldu.

Kamu alacaklarında bugüne kadar yapılan en kapsamlı yapılandırma başvuru ilk taksit süreleri geçti ancak Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bazı il ve ilçelerde yaşayanlar için süre esnetildi.

Mücbir sebep hali devam eden yerlerde yapılandırmanın taksit süreleri yeniden belirlendi.

Kahramanmaraş İlinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya İlleri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde Devam Eden Mücbir Sebebe İstinaden, 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Taksit Ödeme Sürelerinin Yeniden Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

İlk taksitinin ödeme süresi 31 Mayıs 2024

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve mücbir sebep hali uzatılan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yeniden yapılandırmanın ilk taksitinin ödeme süresi, 31 Mayıs 2024 olarak belirlendi.

Mücbir sebep hali 30 Nisan 2024'e kadar uzatıldı

Kararda 6 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere ilan edilen mücbir sebep halinin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 30 Nisan 2024'e kadar uzatıldığı hatırlatıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yapılandırma taksitlerinin süresi uzatıldı

7256 ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu kapsamında 6 Şubat 2023 ila 30 Nisan 2024 tarihleri arasında ödenmesi gereken taksitlerinden (ödeme süresinin son günü mücbir sebep halinin sona erdiği tarihe rastlayanlar dahil) birincisinin ödeme süresi, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda, sonraki taksitlerin ödeme süreleri de bu ayı takip eden aylık dönemler halinde (toplam 12 ayda) ödenmek üzere uzatıldı.
Taksit sayısı taşarsa da 12 taksitle birlikte

Mücbir sebep halinin başladığı tarih ile mücbir sebep halinin sona erdiği tarih arasına rastlayan taksit sayısının 12'den fazla olması halinde, fazla olan taksitler 12 taksitle birlikte ödenecek.

 

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