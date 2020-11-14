  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Depremde kurtarılan "can dostlar" dört gözle sahiplerini bekliyor
Aktüel

Depremde kurtarılan "can dostlar" dört gözle sahiplerini bekliyor

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazından çıkarılan kedi ve köpeklerin bir bölümü Bayraklı Belediyesi tarafından tedavi edildi - Bayraklı Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürü Armağan Kirdeci: - "Tedavisini tamamladığımız 20 kedi ve 5 köpek var. Bize gelen kedilerin psikolojileri iyi değil. Depremi yaşamalarından dolayı saklanma içgüdüleri var. Hala korkuyorlar ve kafeslerinden çıkmak istemiyorlar. Hayvanlardaki bu travma 1,5 ay sürebilir"

Yeniakit Publisher
2020-11-14 11:00:30 -
Depremde kurtarılan "can dostlar" dört gözle sahiplerini bekliyor

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER/HAYDAR TOPRAKÇI - İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde arama kurtarma ekipleri tarafından enkazdan çıkarılan kedi ve köpekler, tıbbi müdahalenin ardından sahiplerine kavuşmayı bekliyor.

Depremden sonra enkaz altından çıkarılan kediler, arama ve kurtarma ekipleri tarafından Bayraklı Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kendilerine gelecek yaralı hayvanlar için rehabilitasyon merkezini uygun hale getiren Bayraklı Belediyesi, depremden hemen sonra yaralı kedi ve köpekleri kabul etmeye başladı.

Yaklaşık 15 gün merkezde hayvanları tedavi eden veteriner hekimler, kedileri sahipleriyle yeniden buluşturmaya hazırlanıyor.

Bayraklı Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürü Armağan Kirdeci, AA muhabirine, depremin insanları olduğu kadar kedi ve köpekleri de olumsuz etkilediğini söyledi.

Kurtarılan can dostların yardımına da koştuklarını belirten Kirdeci, şunları kaydetti:

"Enkaz altından çıkarılan hayvanların bazılarının tedavisi İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülüyor. Tedavisini tamamladığımız 20 kedi ve 5 köpek var. Bize gelen kedilerin psikolojileri iyi değil. Depremi yaşamalarından dolayı saklanma içgüdüleri var. Hala korkuyorlar ve kafeslerinden çıkmak istemiyorlar. Hayvanlardaki bu travma 1,5 ay sürebilir. Sokaklarda beslemeye gittiğimizde bile hayvanların huzursuzluğunu görüyoruz."

Kirdeci, enkaz altından kurtulan kedi ve köpekleri yeniden sahipleriyle buluşturmak istediklerini dile getirdi.

Hayvanlarını almak isteyen depremzedelerin kendilerine başvurduğunu anımsatan Kirdeci, "Ellerinde varsa, kedi ve köpeklerine ait karneleri istiyoruz. Deprem nedeniyle birçoğunun elinde karne olmuyor. O zaman da cep telefonlarında kedi ve köpeklerine ait fotoğraflar varsa onları göstermelerini istiyoruz. Zaten can dostlarımız, sahiplerini görünce bulunduğu kafeslerden çıkmak istiyorlar. Biz de onların o halini görünce çok mutlu oluyoruz. Biraz daha bekleyeceğiz, olmazsa kedi ve köpekleri sahiplendireceğiz." ifadelerini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermeni askerin İran itirafı gündeme bomba gibi düştü: 30 milyon Azeri'yi...
Dünya

Ermeni askerin İran itirafı gündeme bomba gibi düştü: 30 milyon Azeri'yi...

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 27 Eylül'de başlayan çatışmalar, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasıyla son buldu. Bu süreçte İran hü..
Cübbeli Ahmet Hoca'dan kötü haber
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan kötü haber

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mamut Ünlü'nün damağında oluşan yaralardan dolayı konuşmakta zorluk çektiği açıklandı...
Artık tehlikeli boyutlara ulaştı! Şarkı kliplerindeki rezalete neden 'dur' denilmiyor?
Medya

Artık tehlikeli boyutlara ulaştı! Şarkı kliplerindeki rezalete neden 'dur' denilmiyor?

Son dönemde internet mecrasında ve müzik kanallarında yayınlanan şarkı kliplerinin müstehcen hale gelmesi alarm zillerinin çaldığını gösteri..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay