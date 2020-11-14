Depremde kurtarılan "can dostlar" dört gözle sahiplerini bekliyor

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER/HAYDAR TOPRAKÇI - İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde arama kurtarma ekipleri tarafından enkazdan çıkarılan kedi ve köpekler, tıbbi müdahalenin ardından sahiplerine kavuşmayı bekliyor.

Depremden sonra enkaz altından çıkarılan kediler, arama ve kurtarma ekipleri tarafından Bayraklı Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kendilerine gelecek yaralı hayvanlar için rehabilitasyon merkezini uygun hale getiren Bayraklı Belediyesi, depremden hemen sonra yaralı kedi ve köpekleri kabul etmeye başladı.

Yaklaşık 15 gün merkezde hayvanları tedavi eden veteriner hekimler, kedileri sahipleriyle yeniden buluşturmaya hazırlanıyor.

Bayraklı Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürü Armağan Kirdeci, AA muhabirine, depremin insanları olduğu kadar kedi ve köpekleri de olumsuz etkilediğini söyledi.

Kurtarılan can dostların yardımına da koştuklarını belirten Kirdeci, şunları kaydetti:

"Enkaz altından çıkarılan hayvanların bazılarının tedavisi İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülüyor. Tedavisini tamamladığımız 20 kedi ve 5 köpek var. Bize gelen kedilerin psikolojileri iyi değil. Depremi yaşamalarından dolayı saklanma içgüdüleri var. Hala korkuyorlar ve kafeslerinden çıkmak istemiyorlar. Hayvanlardaki bu travma 1,5 ay sürebilir. Sokaklarda beslemeye gittiğimizde bile hayvanların huzursuzluğunu görüyoruz."

Kirdeci, enkaz altından kurtulan kedi ve köpekleri yeniden sahipleriyle buluşturmak istediklerini dile getirdi.

Hayvanlarını almak isteyen depremzedelerin kendilerine başvurduğunu anımsatan Kirdeci, "Ellerinde varsa, kedi ve köpeklerine ait karneleri istiyoruz. Deprem nedeniyle birçoğunun elinde karne olmuyor. O zaman da cep telefonlarında kedi ve köpeklerine ait fotoğraflar varsa onları göstermelerini istiyoruz. Zaten can dostlarımız, sahiplerini görünce bulunduğu kafeslerden çıkmak istiyorlar. Biz de onların o halini görünce çok mutlu oluyoruz. Biraz daha bekleyeceğiz, olmazsa kedi ve köpekleri sahiplendireceğiz." ifadelerini kullandı.



