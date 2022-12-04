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Gündem Depremde ağır hasar gördüler! Düzce'de yıkım sürüyor
Gündem

Depremde ağır hasar gördüler! Düzce'de yıkım sürüyor

Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören binaların yıkım işlemi sürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 17:20:00 -
Depremde ağır hasar gördüler! Düzce'de yıkım sürüyor

Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören binaların yıkım işlemi devam ediyor.

Kaynaşlı ilçesine bağlı Fındıklı köyünde Mehmet Arslan'a ait ağır hasarlı tek katlı müstakil evin yıkılması için harekete geçildi. Bunun üzerine bölgeye giden jandarma ve zabıta ekipleri, evin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, daha sonra iş makinesiyle evin yıkılması için çalışma başlattı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerin tespit ettiği ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları 27 Kasım'dan bu yana devam ediyor.

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Düzce'de ağır hasarlı binaların yıkımı başladı

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