Deprem sonrası ilk ders! Düzce’de eğitim yeniden başladı

Kentte 319 devlet okulu, 38 özel okulda eğitim gören öğrenciler, bu sabah yeniden sınıflarına döndü. Bu haftayı serbest kıyafet ve devamlılık zorunluğu olmadan geçirecek öğrenciler için müfredatın dışında depremden kaynaklı panik, kaygı gibi durumlara yönelik uzman ekip ve öğretmenler nezaretinde psikososyal destek ve rehberlik hizmetleri verilecek, sosyal etkinlikler düzenlenecek. İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, öğrencilerin yeniden dersbaşı yapmasının heyecanını yaşadıklarını söyledi. 73 bin 303 öğrencinin öğretmenleriyle tekrar buluştuğunu aktaran Kırbaç, “Deprem sonrası hep birlikte bir travma atlatıyoruz. Rehber öğretmen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığımızın uzmanlarının önerisiyle bu travmayı en iyi atlatmanın yolu; okulda olmak” dedi.