  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

TİSK 28. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu! Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Türkiye, yenilenebilir enerjide dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri! Dev hamle!

ABD devinden sürpriz Türkiye kararı! Resmen duyurdular: 2023'te açıyoruz

İstiklal Caddesi'ni kana bulayan terörist, bombayı sosyal medyadan izleyip yapmış!

TOGG bu sefer Avrupa’nın 1 numarasında sergilendi

Terör örgütü PKK'ya Eren Abluka darbesi!

F-5 Eğitim uçağı düştü, pilot paraşütle atlayarak kurtuldu

İstanbul tramvay kazasında sinyalizasyon hatası iddiası! Şok ettiren olay: Görüntülerde hızı azalmıyor!

Necmettin Batırel'den dolardan sonra bu kez 'yok artık' dedirten akaryakıt tahmini: O fiyatı görecek

Rekabet Kurulu düğmeye bastı! 20 firmaya fahiş fiyat soruşturması
Aktüel Deprem sonrası ilk ders! Düzce’de eğitim yeniden başladı
Aktüel

Deprem sonrası ilk ders! Düzce’de eğitim yeniden başladı

Düzce’de 23 Kasım’da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitime ara verilen okullarda öğrenciler dersbaşı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 20:03:00 -
Deprem sonrası ilk ders! Düzce’de eğitim yeniden başladı

Kentte 319 devlet okulu, 38 özel okulda eğitim gören öğrenciler, bu sabah yeniden sınıflarına döndü. Bu haftayı serbest kıyafet ve devamlılık zorunluğu olmadan geçirecek öğrenciler için müfredatın dışında depremden kaynaklı panik, kaygı gibi durumlara yönelik uzman ekip ve öğretmenler nezaretinde psikososyal destek ve rehberlik hizmetleri verilecek, sosyal etkinlikler düzenlenecek. İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, öğrencilerin yeniden dersbaşı yapmasının heyecanını yaşadıklarını söyledi. 73 bin 303 öğrencinin öğretmenleriyle tekrar buluştuğunu aktaran Kırbaç, “Deprem sonrası hep birlikte bir travma atlatıyoruz. Rehber öğretmen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığımızın uzmanlarının önerisiyle bu travmayı en iyi atlatmanın yolu; okulda olmak” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Vay uyanık Meral Akşener vay! Sen ne anasının gözüymüşsün be
Medya

Vay uyanık Meral Akşener vay! Sen ne anasının gözüymüşsün be

Meral Akşener'in, Kemal Kılıçdaroğlu’ndan adaylığa destek karşılığında mümkün olduğunca çok taviz koparmaya çalıştığına dikkat çeken Zafer Ş..
Metin Külünk, Özlem Gürses'i deliye döndürdü!
Gündem

Metin Külünk, Özlem Gürses'i deliye döndürdü! "Şırınga Özlem" üç-beş yıl kendine gelemez artık

AK Partili Metin Külünk, Oğuzhan Uğur'un YouTube programına katıldı. Seyircilerden gelen soruları yanıtlayan Külünk, CHP yandaşı sözde gazet..
Ender Saraç, o ünlü isimle gayri meşru ilişki mi yaşıyor? Saraç'ın eşinden şok fotoğraf ve paylaşımlar
Gündem

Ender Saraç, o ünlü isimle gayri meşru ilişki mi yaşıyor? Saraç'ın eşinden şok fotoğraf ve paylaşımlar

Ekranların en tanınmış doktorlarından Ender Saraç'ın eşi Benan Saraç'tan eşine "ünlü astrologla gayri meşru birliktelik" suçlaması geldi. Al..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23