Deprem sonrası çocukların psikolojik iyiliği için rutinlerin devamı önemli

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde büyük bir yıkıma neden olan deprem felaketi, bütün Türkiye'yi endişe ve üzüntüye boğdu. Herkesi derinden etkileyen bu süreçten en çok etkilenenler ise çocuklar oldu. Deprem dolayısıyla okullarından ve arkadaşlarından uzak kalan çocukların iyi hissetmesi için doğru iletişimi sağlamak gerekiyor. Bu kapsamda deprem sonrası çocuklarla kurulacak iletişime ve bireylerin iyi olma haline dikkat çekmek amacıyla harekete geçen Sabri Ülker Vakfı, Türkiye’nin önde gelen akademisyenleriyle YouTube kanalından ve sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendirici yayınlara başladı.

“Rutinlere mutlaka devam edin”

Sabri Ülker Vakfı’nın YouTube kanalına konuk alan Doç. Dr. Yavuz Samur, deprem sonrasında çocuklar ile olan iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çekti. Böyle bir dönemde çocuklarla televizyon izlemek, yemek yemek, oyun oynamak gibi rutinlerin mutlaka devam etmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Yavuz Samur, “Çocuklar rutinlerini çok severler. Çünkü bu sayede günlerini kolayca planlayabilirler ve güven duygusu hissederler” dedi.

“Üzülmelerine ve ağlamalarına izin verilmeli”

Çocukların duygu durumlarını gözlemleyip, müdahalede bulunmak gerektiğini belirten Samur, “Tıpkı bizim gibi çocukların da üzülmeleri veya ağlamaları çok normal, bu tip dışa vurumlara izin verilmeli. Ancak her zaman olduğu gibi, bu süreçte de çocuklarla mümkün olduğunca konuşmak için zaman yaratmamız gerekiyor. Oyun oynarken, kitap okurken ya da yatağa yattıklarında onlarla konuşabilirsiniz. Özellikle yatağa yattıkları anın ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. O anda çocuklarla konuşmakta büyük fayda var” açıklamasında bulundu. Psikolojik sağlığın yanı sıra fiziksel sağlığın önemine de dikkat çeken Samur, bu süreçte çocukların her zaman olduğu gibi beslenmelerine ve uyku düzenlerine dikkat etmeye ve egzersiz yapmalarına önem vermeye devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

“Çocukları yardım etmeye teşvik etmek iyi gelebilir”

Depremin ardından yardım etmenin çok değerli bir davranış olduğunu çocuklara anlatmak gerektiğini vurgulayan Samur, “Çocuklar kendilerini ifade etmek için resim çizebilir, şiir ya da mektup yazabilir veya günlük tutabilir. Diğer yandan sosyal medyada sıkça görürüz; çocuklar bir mektup yazarak yardımlarını iletmeye çalışıyorlar. Bu tarz eylemler hem size hem çocuklarınıza iyi gelebilir. O yüzden çocukları da yardım etmeye teşvik edebiliriz” diye konuştu.

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