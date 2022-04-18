Deprem son dakika açıklamaları korkuttu! İstanbul’da deprem en çok hangi ilçede olacak?

Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, olması öngörülen depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yakut, "Geçtiğimiz günlerde Karadeniz açıklarında meydana gelen deprem, ondan önce meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki Malatya depremi bize depreme ne kadar hazırlıksız olduğumuzu, Türkiye'de her an deprem olabileceğini gösterdi" dedi. Marmara depreminin fazla uzakta olmadığını öngören Yakut, "Muş ve Bingöl taraflarında meydana gelecek deprem sonrası büyük Marmara depreminin yaşanacağını bekliyorum. Bu sene özellikle Manisa, Balıkesir ve Çanakkale 4'lük 5'lik depremler yaşayacağını iddia eden Yakut,, “Muğla ve Denizli'nin ise bu sene içerisinde 5, 5.5 büyüklüğünde deprem yaşayabileceğini söyleyebilirim" diye konuştu.

İstanbul depremi hangi ilçelerde hasara neden olacak?

Olası bir İstanbul depreminde en çok zarar görebilecek ilçeler açıklandı. Evrensel gazetesine konuşan İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Özlem Tut ise, kentteki riskli bölgelerden bahsetti.

Tut, deprem senaryolarında, fay hattına yakın, yeterli mühendislik hizmeti almamış yapılardan oluşan ve zemin yapısının zayıf olduğu bölgelerin en büyük hasarı alacağının öngörüldüğünü söyledi. Haliç'in batısı, Fatih, Esenyurt, Bakırköy, Beylikdüzü.

İBB yöneticisi şunları söyledi: “Bu bölgeler Haliç’in batısı ve TEM otoyolunun güneyindeki ilçeler. Fatih, Bayrampaşa, Güngören, Avcılar, Zeytinburnu, Esenyurt, Bahçelievler, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Esenler, Bakırköy, Bağcılar, Büyükçekmece.”