Deprem mi oldu, nerede oldu? Son dakika 20 Haziran 2022 nerede deprem oldu? Son depremler listesi:

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sayfası 20 Haziran 2022 Pazartesi günü meydana gelen son depremler ile ilgili bilgileri gösterdi. Türkiye’nin deprem kuşağında yer almasıyla birlikte neredeyse her gün irili ufaklı depremler yaşanmakta. Vatandaşlar son depremlerin nerede meydana geldiğini öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi üzerinden sorgulama yapmakta. Peki deprem mi oldu, deprem nerede oldu, deprem büyüklüğü kaç? İşte son depremler listesi: