Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu?

Ege'de son dakika deprem mi oldu? sorusu merak ediliyor. AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre, Muğla açıklarında deprem meydana geldi. İşte merak edilen haberin devamı…

Ege'de son dakika deprem mi oldu?

AFAD'da yer alan bilgilere göre Ege Denizi Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin saati 20.40 olarak açıklanırken derinliği 7.60 km olarak kaydedildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 20.40'ta 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi