Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu?
Son dakika depremleri | Milyonlarca kişi yeni günle birlikte nerede kaç şiddetinde bir deprem yaşandığını merak ediyor. Peki, bugün deprem oldu mu? | Deprem nerede oldu? | Deprem kaç şiddetinde oldu?
Deprem kaç şiddetinde oldu? | Türkiye bir deprem ülkesi ve bu gerçek sık sık kendi hatırlatıyor. Vatandaşlar bu sebeple güncel depremleri yakından takip ediyor.
Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.23'te Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 28,18 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 97,78 kilometre yakınlıkta gerçekleştiği belirlendi.