Deprem hangi illerde hissedildi?
İstanbul'da büyük paniğe neden olan deprem Düzce, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova ve Bursa'da hissedildi.26 Eylül 2019 Perşembe 14:51
İstanbul'da saat 14.00 sıralarında meydana gelen deprem nedeniyle büyük panik yaşandı. Depremin ardından İstanbul genelinde vatandaşlar sokaklara çıkarak beklemeye başladı. Deprem İstanbul'un yanı sıra, Düzce, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova ve Bursa'da hissedildi.
Kandilli şiddetini 6 olarak açıkladı
Depremin şiddetini Avrupa Sismoloji Merkezi 5,9 olarak, Kandilli Rasathanesi 6 olarak, AFAD ise5,8 olarak duyurdu. Deprem İstanbul'un tüm ilçelerinde hissedildi. Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde oluştuğu ve Silivri'ye uzaklığının 21,68 kilometre olduğu belirtildi.
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