Deprem bölgesinden yürek ısıtan haber

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinin bir köyünde enkaz altında kalan üç ineğini veterinerlerin ve çevredekilerin yardımıyla kurtaran Elif Adıgüzel, Ceren ve Gül isimli inekleri ayağa kalkarken, hamile olan Boncuk isimli ineğinin kalkamaması nedeniyle endişeli günler geçirmişti. Boncuk’u kurtaran veterinerler, şimdi de sezaryenle doğum yaptırarak sağlıklı bir buzağı doğurmasını sağladılar.

Konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Kahramanmaraş’ta 11 gün enkaz altında kalan gebe ineği kurtaran veteriner hekimlerimiz sezaryen ile de doğumunu gerçekleştirdi. Yetiştiricimiz sağ salim doğan buzağısına ‘Mucize’ ismini verdi. Buzağımızın ve annesinin sağlık durumu iyi” bilgilerine ve “Mucize”nin fotoğraflarına yer verildi.