Deprem bölgesindeki yayıncıları rahatlatan haber
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, deprem bölgesinde faaliyette bulunan yayın kuruluşlarını rahatlatan haberi verdi. RTÜK yayıncıların ödemesi gereken ve daha önce 3 ay ertelenen ödemeleri 6 aya erteledi. Türksat da 3 ay uydu ücreti almayacak.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “Daha önce açıkladığımız deprem bölgesindeki yayıncıların mali yükümlülüklerini 3 ay erteleme kararını bugünkü RTÜK toplantımızda 6 aya çıkardık. Ayrıca 3 ay boyunca depremzede yayıncılarımızdan Türksat uydu ücreti almayacak. Üye arkadaşlarıma ve Türksat yönetimine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.