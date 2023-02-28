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Aktüel Deprem bölgesindeki Mehmet Şef'ten itiraf
Aktüel

Deprem bölgesindeki Mehmet Şef'ten itiraf

Depremin ilk gününden bu yana afetzedelere yemek yapıp dağıtan Şef Mehmet Yalçınkaya, yaşadıklarını anlattı. Tansiyon hastası olan Yalçınkaya ilaçlarını içmediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 17:00:00 -
Deprem bölgesindeki Mehmet Şef'ten itiraf

Deprem felaketi sonrası bölgeye giderek afetzedelere yemek dağıtan Mehmet Yalçınkaya, kendisiyle ilgili bir itirafta bulundu.

 

Tansiyon hastası olduğu için ilaç kullandığını söyleyen Yalçınkaya, deprem bölgesine geldiğinden beri hiç ilaç almadığını söyledi.

İnsanlara bir tas çorba vermenin içini rahatlattığını kaydeden Yalçınkaya, "Burada iç huzurum yerine geldi. Geldim geleli tansiyon hapı kullanmıyorum. Bir kardeşimize bir tas çorba vermek içimin ferahlamasını sağlıyor" dedi.
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