Deprem bölgesindeki Mehmet Şef'ten itiraf

Deprem felaketi sonrası bölgeye giderek afetzedelere yemek dağıtan Mehmet Yalçınkaya, kendisiyle ilgili bir itirafta bulundu.

Tansiyon hastası olduğu için ilaç kullandığını söyleyen Yalçınkaya, deprem bölgesine geldiğinden beri hiç ilaç almadığını söyledi.

İnsanlara bir tas çorba vermenin içini rahatlattığını kaydeden Yalçınkaya, "Burada iç huzurum yerine geldi. Geldim geleli tansiyon hapı kullanmıyorum. Bir kardeşimize bir tas çorba vermek içimin ferahlamasını sağlıyor" dedi.

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