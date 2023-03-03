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Aktüel Deprem bölgesinde gazeteci dayanışması
Aktüel

Deprem bölgesinde gazeteci dayanışması

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen depremler sonrası Anadolu medyasına desteğini sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 11:22:00 -
Deprem bölgesinde gazeteci dayanışması

 

Malatya ilinde yayın hayatına devam eden Vuslat Tv binası deprem nedeni ile yıkılmıştı. Yayınlarına ara veren Vuslat TV’nin yaşadığı sıkıntılara bir nebze olsun merhem olmak isteyen gazetecileri Anadolu Yayıncılar Derneği Malatya’da bir araya getirerek, yerel medya mensubu meslektaşlarımıza destek olacak.

Konteyner stüdyolar ile canlı yayın

Kazan Belediyesi destekleri ile AYD tarafından organize edilen programla Malatya Vuslat Tv için 2 ayrı bölmeden oluşacak, konteyner stüdyo kurulacak.

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, TV 100 yazarı Hacı Yakışıklı, Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ve Kazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un katılımı ile 5 Mart Pazar günü saat 14.00’de Konteyner kurulumu gerçekleştirilerek yayın yapar hale gelecektir.
AYD Başkanı Burhan yaptığı açıklamada, Yaşanan depremler sonrası bölgede bulunan Anadolu medyası zor zamanlar geçirmektedir. Herkes dayanışma ile birlik beraberlikle devlet millet el ele “ne yapabiliriz” diyerek seferber olmuştur dedi. Sinan Burhan, Bizlerde sorunları bir nebze olsun gidermek adına Malatya Vuslat Tv için bir konteyner hazırladık. Destekleri ile her zaman yanımızda olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’a çok teşekkür ediyoruz. İnşallah meslektaşlarımız deprem bölgesinde bu konteyner stüdyo ile sorunsuz yayın yapabileceklerdir açıklamasında bulundu.
Gazeteciler 5 Mart Pazar günü saat 14.00’de deprem bölgesi Malatya’da olacaklar.
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