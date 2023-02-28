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Aktüel Deprem, 8 asırlık camiyi milim oynatamadı
Aktüel

Deprem, 8 asırlık camiyi milim oynatamadı

Sivas'ta Selçuklu döneminde yapılan 8 asırlık Ulu Cami, geçmişte yaşanan 3 büyük depremden de etkilenmedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 11:33:00 -
Deprem, 8 asırlık camiyi milim oynatamadı

Caminin mihrabında bulunan denge sütunları ecdat mühendisliğini gözler önüne serdi. Selçuklu Devleti Dönemi'nde 2'nci Kılıçarslan'ın oğlu Kudbeddin Melikşah tarafından 1196 ile 1197 yılları arasında yaptırılan ve eğik minaresi ile adından söz ettiren Sivas Ulu Cami, 827 yıldır ibadethane olarak hizmet vermeye devam ediyor. Türkiye'nin önemli eserler arasında bulunan ve şehir ile bütünleşen caminin, özellikle mihrabında bulunan 2 adet denge sütunu ilgi çekiyor. 1939 Erzincan depremi ve Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Sivas'ta, Ulu Cami 8 asırdır yaşadığı depremlere rağmen sapasağlam ayakta duruyor.

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