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Depoya giren hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, kapısını kırarak girdikleri depoda hırsızlık yapan 3 kişi, depo sahibinin gelmesiyle kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

09 Ocak 2019 Çarşamba 16:10
Depoya giren hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Yeni Besni mahallesinde Mustafa Taşçı’ya ait depoya giren 3 hırsız, buradaki eski bilgisayar malzemelerini çalmaya çalıştı. Bu sırada Mustafa Taşçı’nın babası Metin Taşçı'nın depoya gelmesiyle telaşa kapılan hırsızlar aldıkları malzemeleri bırakarak kaçtı. Hırsızların arkasından koşamayan yaşlı adam durumu polise bildirdi.

Depo sahibi Mustafa Taşçı, mahallede daha önce de hırsızlık olayları yaşandığını belirterek,  "Babam lavaboya gitmek için benden anahtar istedi. Daha sonra depoya gitti ve geç kaldı. Gelince depoda hırsızların olduğunu söyledi. Bizde güvenlik kamerasına baktık, gerçekten de hırsızlar kaçarken babam arkalarından parmak sallıyordu. Görüntüleri görünce 155’i aradık, olay yeri inceleme falan geldi. Poşette eski kullanmadığım modem, telsiz telefon, bazı bakır eşyalarımız falan bunları poşetlemiş kaçarken alıp götürememişler. Yalnız çalacağı malzemeden ziyade kapıya verdiği zarar daha fazla. Yetkililerin bunları biran önce bulmasını istiyoruz. Mahallede 4-5 tane daha eve girmişler. Komşularımızın da eşyalarını çalmışlar" dedi.

Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık girişiminde, 3 şüphelinin depoya gelmesi ve kapıları kırarak içeri girdiği görülüyor. İhbar üzerine olay yerine gelen polis deponun güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 16:10
  1. Adıyaman
  2. Besni
  3. hırsızlık
  4. hırsızlar kamerada

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