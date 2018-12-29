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Denver evinde kaybetmiyor

NBA'de San Antonio Spurs'u 102-99 yenen Denver Nuggets, sahasında üst üste 8. galibiyetini aldı

29 Aralık 2018 Cumartesi 09:56
Denver evinde kaybetmiyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, sahasında San Antonio Spurs'u 102-99 mağlup etti.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Denver Nuggets, konuk ettiği San Antonio Spurs'u üç sayı farkla yenerek sahasında üst üste 8. galibiyetine imza attı.

Ev sahibi ekipte Jamal Murray 31 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, San Antonio Spurs'ta LaMarcus Aldride 24 sayı üretti.

 

- Cedili Cavaliers galibiyeti unuttu

 

Deplasmanda Miami Heat ile karşılaşan Cleveland Cavaliers, rakibine 118-94 yenilerek üst üste beşinci mağlubiyetini aldı.

Cavaliers'ta 28 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman, 12 sayı, 5 ribaunt, 1 asistlik performans sergiledi.

Miami Heat'te Justise Winslow 24 sayı, 11 ribaunt ile "double double" yaptı.

 

- Sonuçlar

 

Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 100-87

Indiana Pacers-Detroit Pistons: 125-88

Orlando Magic-Toronto Raptors: 116-87

Washington Wizards-Chicago Bulls: 92-101

Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 118-94

Minnesota Timberwolves-Atlanta Hawks: 120-123

New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks: 114-112

Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 102-99

Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 102-118

Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers: 107-118

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 09:56
  1. Cedi Osman
  2. Cleveland Cavaliers
  3. Denver Nuggets
  4. Los Angeles Lakers
  5. NBA
  6. San Antonio Spurs

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