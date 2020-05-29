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Spor

Denizlispor'da Kovid-19 testlerinde pozitif bulgu çıkmadı

Yeniakit Publisher
2020-05-29 20:49:21 -
Denizlispor'da Kovid-19 testlerinde pozitif bulgu çıkmadı

DENİZLİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da futbolculara, teknik heyete ve kulüp çalışanlarına yapılan Kovid-19 testlerinde pozitif bulguya rastlanmadı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, hazırlıklarını teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sürdüren futbolcuların, antrenmanı şut ve pas çalışması ile tamamladığı belirtirdi.

Takıma dün ikinci kez Kovid-19 testi yapıldığı bildirilen açıklamada, "Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza dün uyguladığımız Kovid-19 testlerinin sonuçlarında herhangi bir pozitif bulguya rastlanmamıştır." denildi.

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