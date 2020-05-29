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Spor

Denizlispor’da korona virüs test sonuçları negatif çıktı

Denizlispor’da ikinci defa yapılan korona virüs (Covit-19) testi negatif çıktığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 21:35:45 -
Denizlispor’da korona virüs test sonuçları negatif çıktı

Denizlispor’da ikinci defa yapılan korona virüs (Covit-19) testi negatif çıktığı açıklandı.


Denizlispor’dan yapılan resmi açıklamada, ekibin dün antrenmandan önce futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına Covid-19 testi yapıldığı kaydedildi. Kulüp tarafından test sonuçlarının negatif çıktığı kaydedildi. Açıklamada, “Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza dün uyguladığımız Covid-19 testlerinin sonuçlarında herhangi bir pozitif bulguya rastlanmamıştır” denildi.

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