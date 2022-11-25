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Spor Denizlispor-Bodrumspor maç sonucu GENİŞ ÖZET
Spor

Denizlispor-Bodrumspor maç sonucu GENİŞ ÖZET

TFF 1.Lig'in 15.haftasında Denizlispor ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2022-11-25 21:59:00 - 2022-11-25 22:05:47
Denizlispor-Bodrumspor maç sonucu GENİŞ ÖZET

1.Lig'de 15.hafta heyecanı Denizlispor-Bodrumspor maçıyla başladı. Peki, maç kaç kaç bitti? 

Denizlispor-Bodrumspor maç sonucu GENİŞ ÖZET

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Sezgin Çınar, Kemal Mavi

Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Hakan Çinemre, Gökhan Süzen, Emre Sağlık, Berkant Gündem (Dk. 46 Bekir Turaç Böke), Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu, Djedje, Ömer Şişmanoğlu, Özer Özdemir (Dk. 90+4 Schwechlen)
Bodrumspor: Sousa, Süleyman Özdamar, Yekta Kurtuluş (Dk. 65 Musah Mohammed), Omar İmeri (Dk. 80 Musa Caner Aktaş), Samet Yalçın (Dk. 81 Abdurrahman Canlı), Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Celal Dumanlı (Dk. 65 Koray Kılınç), Bahadır Erol, Cenk Şen, Recep Aydın (Dk. 90+1 Mert Çayır)
Sarı kart: Dk. 40 Djedje (Altaş Denizlispor)

1. Lig'in 15. haftasında Altaş Denizlispor, sahasında konuk ettiği Bodrumspor'la 0-0 berabere kaldı.

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