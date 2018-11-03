0553 313 94 23
impression

Denizlispor, Adanaspor'a gol oldu yağdı! 4-1

Denizlispor, evinde Adanaspor'u 4-1'lik skorla yenmeyi bildi.

03 Kasım 2018 Cumartesi 17:50
Denizlispor, Adanaspor'a gol oldu yağdı! 4-1

1. Lig'in 11. haftasında Denizlispor, evinde Adanaspor'u 4-2 mağlup etmeyi başardı.

Yeşil-siyahlılar adına karşılaşmanın ilk golü henüz 2. dakikada geldi, Burak Çalık topu ağlara göndermesi ile takımını 1-0 öne geçirdi.

10. dakikada konuk ekip Adanaspor'dan Veli Kızılkaya, attığı golle skoru eşitledi.

36. dakikada sahneye Mehmet Akyüz çıktı ve durumu 2-1 yaptı.

2. yarıda ev sahibi Denizlispor, ataklarına devam ederken, 73. dakikada Burak Çalık'ın attığı golle skoru 3-1'e getirdi.

Mücadelenin 90. dakikasında Kerem Can Akyüz, Denizlispor adına topu ağlara gönderdi ve skoru 4-1'e getirdi.

Yine 90. dakikada Adanasporlu Robert Feczesin, Denizlispor ağlarına golü gönderdi ve durumu 4-2'ye getirdi. Bu skor, aynı zamanda maç sonucunu belirlemiş oldu.

Denizlispor, Yücel İldiz yönetiminde çıkışına devam ederken, son 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Yeşik-siyahlı ekip, maç sonrasında 22 puanla maç fazlasıyla kendine 3. sırada yer buldu ve gelecek hafta Boluspor deplasmanına gidecek.

Adanaspor ise inişli çıkışlı grafiğini sergilemeye devam etti. Maç sonrasında ligde 11. sırada yer alan Adanaspor, gelecek hafta Gazişehir Gaziantep'i konuk edecek.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 17:50
  1. Gaziantep
  2. Denizli
  3. Bolu
  4. Adana
  5. BİRİNCİ LİG Haberleri
  6. BİRİNCİ LİG

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnsanı canından bezdiren bir illet
    1. İnsanı canından bezdiren bir illet
    2. Denizlispor, Adanaspor'a gol oldu..
    3. Manchester United 90+2'de 3 puanı..
    4. Kocaeli'de çöp kamyonuna çarpan..
    5. Bulaşık makinesine limon koyarsanız...
    6. 3600 ek gösterge artışı hangi tarihte..
    7. Terör örgütü PKK sığınağından bakın..
    8. Galatasaray Schalke maçına kilitlendi
    9. Çamaşır yıkamanın püf noktaları
    10. Galatasaray teknik direktörü Terim..
    11. AK Parti belediye başkan adaylık..
    12. Otomobil şarampole devrildi: 4 kişi..
    13. MHP'den önemli 'ittifak' mesajı!
    14. Önce liderler görüştü, sonrasında..
    15. Altıncı kattan düşen minik Zeynep..
    16. Korkmaz: Oyuncularımla gurur duyuyorum
    17. Uçak pilotu, motosiklet kazasında feci..
    18. Mısır'da Rus yapımı savaş uçağı düştü!
    19. Atletico Madrid beraberliğe abone oldu!
    20. AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    Kuzey Kore, Türkiye'den yardım istedi
    Kuzey Kore, Türkiye'den yardım istedi
    Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl olsa askere gelmeyeceksin
    Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl olsa askere gelmeyeceksin
    İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?
    Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?
    Rusya'dan S-400 açıklaması!
    Rusya'dan S-400 açıklaması!

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu
    Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu
    Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık
    Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık