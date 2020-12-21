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Ekonomi Denizli'nin Çal karası üzümüne coğrafi işaret tescili
Ekonomi

Denizli'nin Çal karası üzümüne coğrafi işaret tescili

Yeniakit Publisher
2020-12-21 14:10:29 -
Denizli'nin Çal karası üzümüne coğrafi işaret tescili

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesine özgü Çal karası üzümü, coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alındı.

Çal Ziraat Odası Başkanı Haşim Ahmet Çil, yaptığı açıklamada, yöresel ürünlerin tescili için yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini, yörenin en önemli tarımsal değeri olan Çal karası üzümü için de başvuru yaptıklarını belirtti.

Türk Patent ve Marka Kurumunun incelemesinin ardından bu ürünün "Denizli Çal Karası Üzümü" olarak tescil edildiğini aktaran Çil, şu bilgileri verdi:

"İlçede 200 bin dekar bağ varlığının 50 bin dekarı Çal karasıdır. Taze olarak ya da şıra, pekmez, şarap ve kurutmalık olarak çok amaçlı kullanılan bir çeşittir. Çekirdeği de kozmetik, gıda ve sağlık sektöründen talep görmektedir. Kuru madde oranı en yüksek üzüm çeşitlerinden biridir. Başka bölgelerde yetiştirilmeye çalışılsa da başarılı olunmamıştır."

Tescille bu ürünün katma değerinin artmasını beklediklerini aktaran Çil, yörenin diğer zenginliklerinin tescili için de çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.


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