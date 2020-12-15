  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Denizli'de yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Aktüel

Denizli'de yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 21:21:53 -
Denizli'de yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 110 gram kokainle yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir'den Denizli'ye uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bir yolcu otobüsünde narkotik köpeği "Arya"nın da katılımıyla yapılan aramada, yolculardan İ.T'nin üzerinde 110 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'nin Türkiye yaptırımları sonrası olay sözler: Sıcak savaşa dönüşebilir
Dünya

ABD'nin Türkiye yaptırımları sonrası olay sözler: Sıcak savaşa dönüşebilir

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı eski Müdürü Bartu Soral, 'Türkiye’deki Amerikan üsleri kapatılmalı' diyerek sıcak çatışma uyarısı yapt..
Rusya'dan Karabağ skandalı! Hemen değiştirildi
Dünya

Rusya'dan Karabağ skandalı! Hemen değiştirildi

Rusya, Azerbaycan’a ait olan Karabağ’ı kendi “barış güçlerinin” bölgesi olarak gösteren bir harita yayınlandı. Söz konusu yayın, gelen tepki..
Bölgede tansiyon yeniden yükseldi! Rusya’dan ağır saldırı aldılar
Dünya

Bölgede tansiyon yeniden yükseldi! Rusya’dan ağır saldırı aldılar

Rusya, Suriye'nin orta kesimlerinde de faaliyete devam eden DAEŞ gruplarına ağır saldırı düzenledi.
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay