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Aktüel Denizli'de yaralı şahin tedavisinin ardından doğaya bırakıldı
Aktüel

Denizli'de yaralı şahin tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 14:27:07 -
Denizli'de yaralı şahin tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

DENİZLİ (AA) - Pamukkale ilçesinde yaralı bulunan şahin, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta Tekke Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yaralı şahin buldu.

Yaralı şahin, tedavisi yapılmak üzere Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.

Merkezdeki veteriner hekimler tarafından yapılan incelemede şahinin ayağından yaralı olduğu tespit edildi.

Yaklaşık 1 hafta tedavisi süren şahin, sağlığına kavuşturularak doğal yaşam ortamına salındı.


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