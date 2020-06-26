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Aktüel

Denizli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

Yeniakit Publisher
2020-06-26 20:28:04 -
Denizli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

DENİZLİ (AA) - Denizli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 16 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Denizli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "uyuşturucu suçu" işlediği ve "geçimini gayrimeşru yollardan sağladığı" belirtilen yabancı uyrukluların yakalanması için ildeki çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 16 yabancı uyruklu yakalandı. Şahıslardan 1'inin "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan arandığı tespit edildi.

Yabancı uyruklular, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



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