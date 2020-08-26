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Aktüel Denizli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Aktüel

Denizli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-26 16:24:35 -
Denizli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Perihan Abay'ın (59) kullandığı plakası henüz tespit edilemeyen motosiklet, Akşar Mahallesi çıkışında Gölcük istikametinden Kelekçi yönüne giden Ramazan Eriş idaresindeki 20 ADZ 801 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücüler Abay ve Eriş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Abay, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


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