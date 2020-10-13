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Aktüel Denizli'de Kovid-19'a dikkati çekmek için kamu spotu hazırlandı
Aktüel

Denizli'de Kovid-19'a dikkati çekmek için kamu spotu hazırlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 12:34:43 -
Denizli'de Kovid-19'a dikkati çekmek için kamu spotu hazırlandı

DENİZLİ (AA) - Denizli Valiliği, hazırladığı kamu spotu ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplumu tüm tedbirlere uymaya davet etti.

Valilik, Denizli Devlet Hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören bir hastanın görüntüleriyle "Bireysel sorumluluğumuz bizi toplumsal zafere taşısın." başlıklı kamu spotu hazırladı.

Hastanın rahatsızlığı sürecinde yaşadıklarına işaret edilen videoda, ayrıca şu sözlerine yer verildi:

"Hastaneye kaldırıldığımda çok acı çekiyordum. Halsizlik, yüksek ateş ve boğaz ağrısı vardı. Öksürdüğüm zaman ciğerlerim paramparça oluyordu. Doktorlar hastalığın ciğerlerime kadar indiğini söyledi. Nefes almakta dahi güçlük çekiyordum. Ölümün kenarından dönmüştüm. Solunum cihazında nefes almak gerçekten çok zordu. Hayatta nefesin bu kadar önemli olduğunu, değerini, kıymetini o cihaza takıldıktan sonra anladım. 'Bana bir şey olmaz' diyerek geçiştirmeyin. Lütfen toplum olarak herkes çocuğunun ve ailesinin sağlığı için tedbirlere uysun. Maskemizi takalım ve sosyal mesafemizi koruyalım."

Vali Ali Fuat Atik de yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgını hala kentimizi terk etmiş değil. Uzmanlar ilk günden beri nasıl davranmamız gerektiği konusunda uyarıyor. Virüsten nasıl korunacağımızı hepimiz çok iyi biliyoruz. Basit ama önemli üç kurala mutlaka uyuyalım. Maske, mesafe, temizlik. Virüsü birlikte yeneceğiz." ifadelerini kullandı.



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