Denizli'de kazada savrulan otomobilin çarptığı yaya öldü
DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Hüdai A'nın kullandığı 20 AAB 219 plakalı otomobil, Sanayi Caddesi'nde Uğur Ü. yönetimindeki 48 SB 402 plakalı otomobille çarpıştı.
Bu sırada yol kenarında yürüyen Göksal Sazcı (51) kazada savrulan otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı.
Sazcı, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Sürücülerin gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.