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Denizli'de elbisesi su motoruna takılan kadın hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-05-16 14:20:59 -
Denizli'de elbisesi su motoruna takılan kadın hayatını kaybetti

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde, elbisesinin traktörün arkasında bağlı su motoru şaftına dolanması sonucu yaralanan kadın yaşamını yitirdi.

Özdemirci Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Zehra İyiyol, bahçesinde traktöre bağlı halde çalışan su motorunu kontrol etmek istedi.

Bu sırada elbisesi şafta dolanan İyiyol, ağır yaralandı.

İhbar üzere olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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